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Bakanlık, terör olaylarının yol açtığı zararlardan etkilenen vatandaşlara yönelik yeni bir yardım programını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu program kapsamında, destek ödemeleri terör olayları nedeniyle zarar gören ve yer değiştirmek zorunda kalan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Yardım programından yararlanmak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Destek ödemeleri, terör olayları nedeniyle zarar gören ve yaşadıkları yerleri değiştirmek zorunda kalan vatandaşlara yönelik yapılacak. Bakanlık, nakit desteğinin 1500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapmalıdır. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve kimlik belgesi ibrazı bulunuyor.

Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Desteklenen vatandaşlar, kurum yetkililerinin belirttiği günlerde bu finansal yardımı almaya hak kazanacaklar.