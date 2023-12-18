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Sorgun Uşaklı Höyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 2018 yılında keşfedilen, Hititlerin fırtına tanrısı Teşub'a adanmış bir tapınağın avlusundan günümüze ulaşan 3500 yıllık çok renkli mozaik taban, antik dönem mozaiklerinin öncüsü olarak nitelendiriliyor.

Uşaklı Höyük'te bulunan MÖ 15. yüzyıla ait Hitit tapınağının kalıntıları arasında gün yüzüne çıkan bu mozaiğin, 3147 adet düzensiz şekilli taştan oluştuğu belirlendi.

Şuana kadar açığa çıkarılan bölge, yaklaşık olarak 3x7 metre ölçülerindedir. Taşlar, düz bir düzen içinde yerleştirilmiş olup, birbirine tam olarak temas etmemekte ve koyu ile açık renklerde geometrik desenler oluşturmaktadır.

Bu 3500 yıllık döşeme taşlarının keşfi, Kerkenes Dağı'nın karşısındaki Uşaklı Höyük'te yapılan kazı çalışmalarının önemini ortaya koymaktadır. Mozaiğin Akdeniz mozaiklerinin öncüsü olarak kabul edilmesi, Tunç Çağı'ndaki Hititlerin günlük yaşantılarına dair değerli bilgiler sunmaktadır.