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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni kira yardımı programı kapsamında, belirli şartlara uyan kiracılara her ay 3.500 TL kira yardımı yapılacak.

KİRA YARDIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU DETAYLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı, maddi zorluklar yaşayan ve belirlenen gelir kriterlerini karşılayan kiracılara yönelik bir destek programıdır. Kira yardımı almak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uygun olmaları gerekmektedir:

Kiracının kaldığı hane gelirleri belirlenen rakamın altında olmalı.

Kiracı, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı almamalı ve sigortalı bir işte çalışmamalıdır.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, başvurular genellikle Kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile iş birliği içinde çalışan Kaymakamlıklar, kira yardımına muhtaç olan kişilere ulaşarak başvurularını değerlendirmekte ve yardımları sağlamaktadır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KOLAY BAŞVURU!

Kira yardımı başvuruları, e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. Başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirmek isteyenler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru sürecini tamamlayabilirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE ARTIŞ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımını artırmıştır. İstanbul'da kira yardımı miktarı 3.500 TL'ye çıkarılırken, diğer büyükşehirlerde ve illerde değişen miktarlarda destek sağlanacaktır.

Bu yeni kira yardımı programıyla, kirada oturan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve barınma sorunlarına çözüm sunmak hedeflenmektedir. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.