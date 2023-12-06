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Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte, emekli ve çalışan maaşlarındaki zam oranları milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Ancak, her sektöre aynı oranda mı zam yapılacak sorusu gündemde. Yapılan araştırmalar, sektörlere göre zam oranlarını belirlemeye yönelik önemli ipuçları sunuyor.

Mercer'ın 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması'na göre, 1.744 firma katılım gösterdi. Araştırmaya göre, 2024 yılında firmalar ücret artışını ortalama olarak yüzde 50 olarak öngörüyor. Firmaların yüzde 59'u yılda bir kez, yüzde 33'ü iki kez, ve yüzde 8'i üç veya daha fazla kez zam yapmayı planlıyor.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, 2022'nin son çeyreğinden Eylül 2023'e kadar en yüksek ücret artışını gösteren sektörler sırasıyla yüzde 115'le lojistik, yüzde 114'le perakende, ve yüzde 108'le enerji sektörü oldu. Tedarik zinciri, üretim ve mühendislik ise en fazla ücret artışı gösteren iş kolları olarak belirlendi.

İstanbul, en yüksek ücret alan bölge konumunda bulunurken, İzmir ve Ankara bölgeleri ile İstanbul arasındaki ücret farkı her geçen yıl kapanmaya devam ediyor. Yeni mezunlar ile genel müdürler arasındaki ücret farkının azaldığı gözlemleniyor. Geçen yıl 14 kat olan farkın bu yıl 13 kata düştüğü belirlendi.

Mercer Türkiye ve Doğu Akdeniz Kariyer Bölge Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, "Türkiye’de özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalarla birlikte geçtiğimiz ve bu yıl daha fazla gördüğümüz yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltiyor" dedi. Kılcıgil, 2024 yılında firmaların çalışanlarına yapması beklenen toplam ücret artış oranının yüzde 50 olduğunu belirtti.

Firmaların zam planlarına dair Kılcıgil, “Firmaların yüzde 79’u ise Ocak ayında 2024 ücret artışını gerçekleştirmeyi düşünüyor. 2023 yılında yüzde 78 olan Temmuz ayında zam yapma oranı ise bu yıl yüzde 32’ye geriledi” açıklamasında bulundu. Firmaların yüzde 63'ünün 2022'de, yüzde 67'sinin ise 2023 yılında yılda iki kez ücret zammı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kılcıgil, 2024 yılında ise firmaların yüzde 59'unun yıl içinde bir kez, yüzde 33'ünün iki kez, ve yüzde 8'inin üç veya daha fazla kez zam yapmayı planladığını vurguladı.