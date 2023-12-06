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Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri resmi olarak duyuruldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçen hafta onaylanan halka arz, 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mega Metal, 53 milyon lot üzerinden toplamda 1,7 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne sahip olacak. . Peki, Mega Metal kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? Mega Metal katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

Halka arzın detaylarına göre, bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına adil bir şekilde dağıtılacak olan Mega Metal payları, BIST kodu 'MEGMT' ile işlem görecek. Talep toplama işlemleri, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki, Mega Metal kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar ve hangi bankalarda var? Mega Metal katılım endeksine uygun mu? Detaylar…

MEGA METAL TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

SPK tarafından halka arzına onay verilen firmanın talep toplama tarihleri belli oldu.

Açıklanan takvime göre Mega Metal halka arzı için talep toplama 7 Aralık’ta başlayacak. Talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak.

MEGA METAL KAÇ LOT VERECEK?

2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)

2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)

3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)

3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)

3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)

4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)

MEGA METAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş'nin fiyatı 28,30 TL olarak açıklandı. Halka arz büyüklüğü: 1.775.825.000 olan şirketin "bireysele eşit dağıtım" yapması planlanırken, fiyat İstikrarı planlanmıyor.

MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

Ancak, Mega Metal'in katılım endeksine uygun bir halka arz olmadığını belirtmek önemlidir. Fonun kullanım alanları ise şu şekildedir:

%30 İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

%30 Ham Madde Tedariği ve İşletme Sermayesi

%20 Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı

%10 Finansal Borçlar

%10 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzıyla ilgili güncel bilgilere ve başvuru detaylarına, ilgili bankalar aracılığıyla ulaşılabilecektir.