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Niğde İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda istihdam edilmek üzere alım yapılacak personelin listesi ise şu şekilde açıklandı; 1 dil ve konuşma terapisti, 2 diyetisyen, 12 ebe, 6 fizyoterapist, 300 hemşire, 2 psikolog, 2 laboratuvar sağlık memuru, 1 anestezi sağlık memuru, 7 röntgen sağlık memuru, 4 tıbbi sekreter, 2 ağzı diş sağlığı teknikeri, 4 şoför, 3 memur, 2 ameliyat sağlık teknikeri, 7 evde bakım sağlık teknikeri, 1 fizik tedavi sağlık teknikeri, 34 ilk ve acil yardım sağlık teknikeri, 1 diyaliz sağlık teknikeri, 1 eczane sağlık teknikeri, 1 ortapedi sağlık teknikeri, 35 temizlik hizmetleri sürekli işçi, 15 koruma ve güvenlik hizmetleri sürekli işçi, 2 klinik destek elemanı sürekli işçi, 5 bakım, onarım ve teknik destekler sürekli işçi, 1 diş sağlık memuru.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Niğdeli hemşerilerimize daha nitelikli sağlık hizmeti sunmak için şehrimizde hizmet veren sağlık kuruluşlarımıza merkezi atama ile KPSS puan sıralamasına göre 57’si sürekli işçi olmak üzere toplamda 451 personel alımı gerçekleştirilecektir. Bu atamaların müjdesini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya şehrimize gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.