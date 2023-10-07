Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgatlı öğrencilerin de merakla beklediği konu hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Öğrencilere 10 GB internet, yakın tarihte dağıtılacak ve projenin ayrıntıları netleşti. Bu önemli proje 3.6 milyon genci kapsayacak ve 3 farklı operatörden teklifler alındı. Bu teklifler sayesinde 10 GB interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlayacağız ve bu kullanım sadece tanımlanmış olan telefonlarda olacak, başkası kullanamayacak. BTK aracılığıyla bu süreci sağlayacağız" dedi.

PEKİ, ÖĞRENCİLERE 10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK VE NASIL ALINACAK?

Öğrencilere ücretsiz internet kampanyası bu ay başlıyor ve bu ay içinde başvuruların alınması planlanıyor. Kampanyada yerli üretim şartı bulunacak ve yerli üretim markalarına uygun fiyatlı cep telefonu kampanyası da aynı dönemde başlatılacak.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğrencilere sağlanacak ücretsiz internet, örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerine mobil hatlara tanımlanacak ve bu tanımlama 12 ay süreyle geçerli olacak. Başvuru için özel şartlar belirtilmeyecek ve öğrencilerin sadece örgün eğitimde olmaları yeterli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kampanyanın yanı sıra üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz desteği de sunacaklarını belirtti. Üniversiteli gençlere 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 TL'ye kadar teknolojik cihaz desteği verilecek.

Öğrenciler, bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatöründen birini tercih ederek kullanabilecekler. Bu desteklerle öğrencilerin teknolojiye ve bilgiye erişimi artacak, eğitimleri daha kolay hale gelecek.

Özetle, öğrencilere yönelik 10 GB ücretsiz internet ve teknolojik cihaz desteği başvuruları yakın tarihte başlayacak. Gençler için bu fırsatlar, eğitimlerine destek olacak ve dijital dünyada daha fazla yer almalarını sağlayacak. Başvuru tarihlerini takip etmeye devam edin ve bu önemli fırsatlardan yararlanın!