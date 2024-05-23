Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Platformu'nun tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türk ekonomisi ve vergi politikalarına dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada şirketlere yönelik yeni bir vergi uygulamasını duyurdu. Bu yeni düzenlemeye göre, şirketler kâr ya da zarar etmelerine bakılmaksızın yüzde 10 ile 15 arasında asgari kurumlar vergisi ödeyecekler. Ayrıca, merkezleri farklı ülkelerde bulunan çok uluslu şirketler de bu yeni düzenleme kapsamında yüzde 15 oranında vergi ödemek zorunda kalacak.

BORSADA YATIRIM UYARISI

Borsada yatırım yaparken kolay yollardan para kazanmanın risklerine de dikkat çeken Şimşek, “Birileri yüksek getiri vadediyorsa bilin ki bu son derece riskli bir faaliyettir. Tüyolarla hareket etmeyin,” uyarısında bulundu.

ENFLASYON HEDEFLERİ VE SERMAYE PİYASALARI

Enflasyonun hedeflendiği gibi tek haneye indirildiğinde sermaye piyasalarının daha güçlü olacağını belirten Şimşek, enflasyonun bu yılın Mayıs ayında yıllık bazda zirve yapacağını, ancak sonrasında para politikası ve maliye politikasında atılacak adımlar sayesinde enflasyonun hızla düşeceğini ifade etti.

FİNANSAL OKURYAZARLIK VE EĞİTİM

Konuşmasında finansal okuryazarlığın önemine de değinen Bakan Şimşek, finansal okuryazarlığın okul müfredatına eklenmesi gerektiğini ve vatandaşların kaynaklarını daha verimli kullanarak sermaye piyasalarına yönlendirilmesinin önemini vurguladı.