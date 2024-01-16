Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Bakan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 yılda gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600'den 450'ye düşürdüklerini açıkladı. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu belirten Işıkhan, bu düzenleme ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Şu anda sigortalı bir çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için son 3 yıl içinde 600 günlük prim ödemesi gerektiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, Meclis'e sunulacak yeni düzenlemeyle bu şartın 450 güne kadar düşürüleceğini ifade etti. Ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, ayrıca teşvik başvuru sürelerinin uzatılacağını belirterek, "Nitelikli ve belgeli iş gücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. Teşvik süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle teşvik süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Işıkhan, işçi ve işverenlere destek olma sözü vererek, "Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteği'ni bu sene itibarıyla 700 Türk lirasına çıkarıyoruz" dedi. Ayrıca, Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Desteği'nin bu yıl itibarıyla 700 liraya çıkarıldığını belirtti.

Yeni düzenleme esas alındığında işsizlik maaşının, son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında yeniden hesaplanacağını ve bu maaşın yeni asgari ücretle kademeli olarak yansıtılması beklenirken, işsizlik maaşının en düşük 7 bin 940 TL, en yüksek ise 15 bin 880 TL olacağı tahmin ediliyor.

Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması durumunda üç ayı aşmamak üzere sigortalılara gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.