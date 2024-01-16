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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'emekliye ek zam' açıklaması için Kabine Toplantısı'na odaklandı. Bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından, emeklilere yönelik ek zam oranı kamuoyuna duyurulacak. Emekli maaşlarındaki artışa dair formüllerin değerlendirileceği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik edeceği süreç sonunda en düşük emekli maaşıyla birlikte ek zam oranları belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düşük gelirli emeklileri destekleme politikasının devam ettiğini belirterek, Kabine'nin konuyu tartışacağını açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise istihdam paketi kanun teklifiyle ilgili açıklamasında, emekli zammının kanun metnine eklenmesinin bütçe imkânları ve sürdürülebilirlik gözetilerek değerlendirileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanları, Erdoğan'ın talimatıyla aylardır üzerinde çalıştıkları ek zam düzenlemesiyle ilgili sunum yapacak. Toplantıda refah payı ve kademeli zam formülleri ele alınacak, ancak son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Bu düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

Emekliye ilave zam için yasal düzenleme gerektiğinden, Meclis'e sunulan torba kanun teklifi içerisine eklenmesi bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sonrasında şubat ayında Meclis süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte, emekli aylıklarına yapılacak zammın şubat ayında yansıması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, kök maaşların 7.500 TL'nin altında olduğunu vurgulayarak, en düşük emekli maaşının 11 bin TL bandında olmasının beklendiğini ifade etti. Bu durum, SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarının dengeye taşınması amacını taşıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, ek zamla birlikte en düşük emekli maaşının 11 bin TL'ye çıkabileceğini belirtirken, seyyanen artışın da gündeme gelebileceğini dile getirdi. Erdursun, seyyanen artışın emekli aylıklarını belirli bir seviyeye getirmek için önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de emeklilik kavramının değiştiğini ifade etti.