Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlı temizliği yapıldı.

İmece Usulü Temizlik (1)

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda mezarlık ziyareti yapabilmesi için belde mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

İmece Usulü Temizlik (4)

Eroğlu, arife ve bayram günü mezarlık ve parklara ziyaretlerin yoğunlaşacağını belirterek, gerek temiz bir ortamda bayram geçirmek gerekse kene olaylarına karşı önlem amacıyla ekiplerin mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

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İmece Usulü Temizlik (2)

Eroğlu, mezarlıklar için Ankara'dan çiçek getiren Bahadın Kültür Derneği üyeleri ve temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA