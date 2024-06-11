Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi imece usulü ile mezarlı temizliği yapıldı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha huzurlu bir ortamda mezarlık ziyareti yapabilmesi için belde mezarlığında temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyledi.

Eroğlu, arife ve bayram günü mezarlık ve parklara ziyaretlerin yoğunlaşacağını belirterek, gerek temiz bir ortamda bayram geçirmek gerekse kene olaylarına karşı önlem amacıyla ekiplerin mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Eroğlu, mezarlıklar için Ankara'dan çiçek getiren Bahadın Kültür Derneği üyeleri ve temizlik çalışmalarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.