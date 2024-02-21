Seminer Saraykent Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Saraykent ilçe müftüsü Yasin Baykal ve ilçe müftülüğü personelleri katılım sağladı.

Düzenlenen seminerde katılımcılara bağımlılığın ne olduğu, bağımlılığın belirtileri, bağımlılığın bireyin kendisine ve çevresine zararları, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri konuları hakkında bilgi verildi.

Sosyolog Merve Er, yaptığı açıklamada, Kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylemde üzerinde kontrolünü kaybettiyse, onsuz bir hayat süremiyorsa, her geçen gün bağımlı olduğu davranışta veya nesnede artış sağlanıyorsa bağımlılıktan bahsedilebileceğini söyledi.

Er açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Teknoloji bağımlısı bireylerdeki belirtileri şu şekilde sıraladı; birey ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam eder, bağımlı olduğu şeyle(telefon, tablet, bilgisayar ve benzeri) gittikçe daha çok vakit geçirmek ister, teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa aksi, asabi ve öfkeli olur, yüz yüze görüşmek yerine telefonla iletişimi tercih eder, bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da internette vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsa ve oyunu bırakamıyorsa bu bir uyarı işareti olabilir. Teknoloji bağımlılığı meraktan, bağımlı arkadaş çevresinden, dışlanma korkusundan, aşırı derece içe kapanıklıktan, can sıkıntısından, hedefsizlikten, ben bağımlı olamam düşüncesinden oluşmaktadır. Bağımlı bireyler temel ihtiyaçlarını bile ihmal ederek bütün vaktini teknolojik araç başında geçirmektedirler. Teknoloji bağımlısı bireyler giderek yalnızlaşmakta ve yüz yüze iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Teknoloji bağımlılığının psikolojik zararları; sürekli kendini depresyonda hissetme, yaptığı ya da telefon sebebiyle yapamadığı işler için suçluluk duyma, öfke ya da yoksunluk belirtileri gösterme, gerçek hayata karışmaktan korkmaktır. Teknoloji bağımlılığının fiziksel zararları; telefonun sık kullanıldığı el ve parmaklarda rahatsızlık hissi, Karpal Tünel Sendromuna varan eklem rahatsızlıkları, uyku ve beslenme düzeninde meydana gelen düzensizlikler, boyunda, belde ve sırtta meydana gelen ağrılar, gözde kuruluk ve benzeri göz problemleridir. Teknoloji bağımlılığından kendimi nasıl korurum? Teknolojik cihazların kullanıldığı mekanları değiştirmeli ve kullanım zamanlarını tam zıt saatlere kaydırmalıyız. Kullanımın ardından zorunlu bir iş planlamalı, teknolojiden uzak kalma hedefleri koymalıyız. Düzenli spor yapmalı, yeni sosyal beceriler kazanmalıyız. Hep yapmak isteyip de vakit bulamadığımız faaliyetleri yazıp sırayla yapmaya başlamalıyız. Telefonlarımızda bulunan gri mod uygulamasını aktif hale getirerek sosyal medyanın renkli dünyasından uzaklaşabiliriz. Telefon kullanımı konusunda kendimize süre kısıtlaması koymalıyız. Bir yıldan uzun zamandır kullanmadığımız uygulamaları azaltmalıyız. Bildirimlerden kurtulmalıyız ki sürekli telefona bakma ihtiyacından uzaklaşalım. Yemek masasında teknolojik aletleri kullanmamalıyız. Yemek masası ailenin sosyalleştiği bir alan iken aile üyeleri teknolojik aletlerle ilgilenmekten birbiri ile iletişim kurmayı ikinci plana atmaya başlamaktadır. Yatmadan önce telefon ile geçirdiğimiz zamanı azaltmalıyız.”