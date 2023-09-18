Bu sene doğduğum köyüme gittim

Mazimi orada buldum ağladım

Konu komşularla hasbihal ettim

Kimileri bezgin gördüm ağladım

İşte burda doğdum, babamın evi

Viraneye dönmüş yıkık her yeri

Hatırladıkça hep eski günleri

Geriye dönüp de baktım ağladım

Mertekler çürümüş, dambaşı çökmüş

Yıkılmış serpene, siyeci dökmüş

Serçeler biçare boynunu bükmüş

Bozulmuş yuvası, baktım ağladım

Toz toprak içinde köşe bucağı

Tütmüyor dumanı yanmaz ocağı

Paslanmış çürümüş sac sacayağı

Köşe taşlarına baktım ağladım

Yanık evrağaçla kırık oklava

Kirlenmiş kap kacak, eğilmiş tava

Sıvası çatlamış, dökülmüş boya

Baba ocağına baktım ağladım

Yıkılmış bıcaklık, boş kalmış terek

Elemiş ununu asılmış elek

Evcilik oynamış vay kahpe felek

Düşündüm aklımı yordum ağladım

Perdesiz pencere sitemle bakar

Kırılmış menteşe kanadı sarkar

Sallanıp sarktıkça bana göz kırpar

Oturdum ağladım kalktım ağladım

Çınlar kulağımda babamın sesi

Anamın her yere sinmiş nefesi

Dağılmış horanta yoktur neşesi

Geçmişe özlemle daldım ağladım

Duvardaki saat zamana küsmüş

Vaktini şaşırmış umudu kesmiş

Akrep yelkovan sanki not düşmüş

Ayları, yılları saydım ağladım

Zaman çabuk geçmiş yaş altmış olmuş

Ozan Yüksel artık süremiz dolmuş

Bostan viran olmuş, bağ viran olmuş

Perişan haline baktım ağladım

Yüksel Koç

20-08-2019

BİRKAÇ SÖZ - Şahin Güvenç

Gittiğinde geçmişi bulduğu baba ocağına bakmalar, konu komşuyu görüp konuşmalar, özlem gidermeler ve dolup gelmeler… Öyle olunca da kendince sözü dörtlüklere dizmeler, söylemeler… Öyle etmiş Yüksel Koç. Ağlamaklı olmuş, gözleri dolu dolu gelmiş, içini dökmüş.

Mertekler, dambaşı, serpenenin siyeci kalmayınca serçelerin bile yuvasının bozulması olmuş o geçmiş.

Toz toprak içinde, dumanı tütmez olmuş; sacı, sacayağı paslı görüntüler olmuş o geçmiş.

Yanık evirgeç, kırık oklava; aşınmış, kirlerle kaplanmış kap kacaklar, sıvası çatlamış, boyası dökülmüş duvarlarla gözlere düşmüş, gözünün önünden bir bir gelmiş geçmiş o geçmiş.

Yıkık bıcaklık, boş kalan terek; ununu eleyip duvarda asılı kalan elek, bir yalanmış sanki; evcilik oynamış felek; baş yorup ağlamış ozan bunlara. Nasıl da geçmiş o geçmiş!

Pencerelerin perdesiz, üzgün bakışları; kırık menteşeli sarkan kapılar …. Bir varmış bir yokmuş olmuş o geçmiş.

Baba ocağında çınlamaz mı, çınlar baba sesi; ya ana kokusu; gitmez, siner kalır evin her yerindedir. Duyar, duyumsarsın bunları. İçİn bir hoş olur; kala kalırsın öylece. Öyle bir yerdesin ki ne onlar gelir artık, ne de sen onlara gidebilirsin. Giderilemeyen bir özlem olmuş o geçmiş.

Duvardaki saatin küskünlüğü; durup kalması; ‘Geçmesin!’ diye zaman. O yüzden şaşırıp kalması, umudu kesmesi… Var mıydı, yaşanmış mıydı, belli belirsiz olmuş; çok çok eski bir geçmişte kalmış o geçmiş.

Öyle işte, artık baba ocağı kalmazken, yavaş yavaş kendin oluyorsun baba ocağı. Bu böyle oluyor, böyle geliyor, böyle geçiyor.

Yüksel Koç da bunu böyle demiş. Eline, diline, yüreğine sağlık olsun; var olsun, sağ olsun.

Şahin Güvenç