Zekat ve fitre, Müslüman toplumunun 2024 yılında da önemli meseleleri arasında yer alıyor. Zekat, zengin Müslümanların mallarının bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeyi ifade ederken, bu konuda hem verenin hem de alanın belirli özelliklere ve şartlara sahip olması gerekmektedir. Peki, kardeşe zekat verilir mi? Evli kız kardeşe fitre verilir mi?

Zekat, bakmakla yükümlü olmadığımız Müslüman kardeşlere verilir. Dolayısıyla, bakmakla yükümlü olduğumuz aile bireylerine zekat vermemiz mümkün değildir. Anneler, babalar, eşler, çocuklar, dedeler ve nineler gibi bakımından sorumlu olduğumuz kişiler, zekat alması uygun olmayan yakınlarımız kapsamına girer.

Ancak zekat verebileceğimiz akrabalar arasında kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, halalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, amcalarımız gibi yakınlarımız bulunur. Zekat verirken, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in tavsiyesine uyarak, en yakınımızdaki ihtiyaç sahibinden başlamak önerilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kardeşlere zekat verilebileceğini açıklamıştır. Ancak, kardeşin gerçekten zekata ihtiyacı olması gerekmektedir.

Öte yandan, evli kız kardeşe zekat veya fitre vermek uygun olabilir, ancak bunun için gerçekten ihtiyaç olduğunun bilinmesi önemlidir.