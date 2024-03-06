Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Değerler Kulübü” faaliyeti kapsamında, öğrenciler ilçe merkezde ve ilçeye bağlı köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Faaliyetler kapsamında Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşlinde ulu çınarları ziyaret etti.

Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ilçeye bağlı Kazankaya köyünde ikamet eden Hacıibiş Uzun, Satı Ertaş ve Kezik Sarıkaya’yı ziyaret ederken Şehit Ali Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Ağıllı köyünde ikamet eden Enver Yüksel’i ziyaret etti.

Proje hakkında açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu proje genç nesiller ile ulu çınarlar arasında anlamlı bir köprü olmuştur. Proje kapsamında büyüklerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Büyüklerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek kuşaklar arası kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Bu proje kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak için güzel bir fırsattır. Proje kapsamında yapılan ziyaret ve faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.