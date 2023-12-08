Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milyonlarca kişinin günlük finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandığı bankamatiklerde önemli bir değişiklik gerçekleşti. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile bu değişikliği paylaştı. Detaylar, bankamatiklerden para çekenlerin dikkatini çekti ve çoğu kişi bu önemli ayrıntıyı fark etmedi.

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milyonlarca vatandaşı bilgilendirdi.

Şenol Babuşçu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

Şenol Babuşçu'nun paylaşımına göre, bankamatiklerdeki değişiklik, son aylarda artan para çekme işlemleriyle birlikte ortaya çıkan önemli bir detayı içeriyor. Banka ATM kasalarında bulunan beş bölüme, farklı banknotlar konuluyor. Ancak son dönemde bazı bankalar, 10 TL banknotların yerine 200 TL banknotlarını tercih ediyor. Bu değişiklik, bankaların para taleplerini karşılamak adına yapılmış bir strateji olarak öne çıkıyor.

Bankamatik kullanıcıları günlük işlemlerini gerçekleştirirken dikkat etmeleri gereken birkaç önemli noktaya da vurgu yapıldı. Kartın sıkışması durumunda panik yapılmaması ve ATM cihazının üzerindeki yardım numarasının aranarak destek istenmesi önerildi. Ayrıca, kart şifresi girilirken dikkatli olunması, şifrenin kameralar tarafından görülmemesi için tuşların kapatılması önerildi.

Şifre oluştururken doğum tarihi, telefon numarası gibi kolay tahmin edilebilecek bilgilerden kaçınılması, karmaşık rakamların tercih edilmesi ve şifrenin kimseyle paylaşılmaması konusunda da uyarılar yapıldı. Bankamatik kullanıcıları, bu önlemlere dikkat ederek güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilirler.