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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarına göre Şube Müdürlüğü atamalarını bu ay sonunda gerçekleştirecek. 2023 MEB Şube Müdürlüğü sınav atamalarında mülakat uygulanacak.

Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı MEB Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Şube Müdürü atamaları için mülakat yapılacağı öğrenildi. Tercihlerin alınması, atamaların yapılması ve göreve başlama işlemleri Kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yoğun gündemi nedeniyle tercihlerin geciktiği ifade edilmektedir. Bu atamalar, eğitim camiasındaki ilgili tüm kişiler tarafından büyük bir önemle beklenmektedir.