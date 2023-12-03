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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceği ilk toplantı ile gözlerin çevrildiği bir konu haline geldi. Türk-İş, bu önemli toplantıda işçileri temsilen yer alacak ve pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira seviyesinden başlatacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde bu rakamın altında olmaması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar, zam oranları devam ettiği sürece bu ücretle geçinemiyor. Açlık sınırının altında bir pazarlık yapmak doğru değil" şeklinde konuştu.

Atalay, "Açlık sınırı üzerinde bir pazarlık yapılması gerekiyor" diyerek, önemli bir duruş sergiledi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 2024 zammının belirlenmesinde tek bir işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masraflarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya dair sürecin daralmasına rağmen her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak, vatandaşın merak ettiği temel soru, asgari ücretin ne kadar olacağı.

İşte yüzdelik dilime göre belirlenen asgari ücret tutarları:

Yüzde 30 zam durumunda ücret 14 bin 822 TL olacak.

Yüzde 35 zam durumunda ücret 15 bin 392 TL olacak.

Yüzde 40 zam durumunda ücret 15 bin 962 TL olacak.

Yüzde 45 zam durumunda ücret 16 bin 532 TL olacak.

Yüzde 50 zam durumunda ücret 17 bin 103 TL olacak.

Yüzde 55 zam durumunda ücret 17 bin 673 TL olacak.

Yüzde 60 zam durumunda ücret 18 bin 243 TL olacak.

Yüzde 65 zam durumunda ücret 18 bin 813 TL olacak.

Yüzde 70 zam durumunda ücret 19 bin 383 TL olacak.