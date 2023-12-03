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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak adına önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, İŞKUR'un katkılarıyla son 21 yılda 463 binden fazla engelli vatandaşın istihdam edildiğini duyurarak bu konudaki başarıları vurguladı.

Bakan Işıkhan, engelli vatandaşların istihdamına dair 2023 yılına dair güncel verileri paylaştı. İŞKUR bünyesinde sadece 2023 yılında 27 binden fazla engelli vatandaşın istihdam edildiğini ifade eden Bakan, toplamda ise son 21 yılda 463 binden fazla engelli vatandaşın işe alındığını belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü sosyal medya hesapları üzerinden de kutlayan Bakan Işıkhan, Ocak-Ekim 2023 döneminde İŞKUR'un hizmetlerinden yararlanarak 27 bin 858 engelli vatandaşın istihdama katıldığını açıkladı.

Engelli vatandaşların çalışma hayatında etkin bir şekilde yer almalarını desteklemek adına danışmanlık hizmetleri ve hibe destek programlarını önemsediklerini belirten Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "İŞKUR ile 2002'den bu yana 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Engellerin birlikte aşılabileceğini biliyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha vurguluyoruz ki; engelli kardeşlerimizin haklarını koruma, güçlendirme ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz."