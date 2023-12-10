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Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret konusu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın gerçekleştireceği toplantıyla gündeme geliyor. Peki, bu kritik toplantı ne zaman yapılacak ve asgari ücret için beklenen zam oranları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dengeleri sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücretin belirleneceğini ifade etti. İlk toplantının yarın gerçekleşeceği belirtilirken, işçi ve işveren heyeti saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ: YÜZDE 40 İLE YÜZDE 50 ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yapılan tahminler, yüzde 40 ile yüzde 50 arasında bir zam öngörüyor. Bu zam oranıyla birlikte asgari ücretin 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

Toplantı süreci, 15 üyeden oluşan komisyonun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelmesiyle başlayacak. İkinci toplantı Türk-İş tarafından ev sahipliğinde yapılacakken, üçüncü toplantı ise işveren tarafını temsil eden TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Görüşmeler, aralık ayı boyunca devam edecek ve son toplantıda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun oy çokluğuyla alacağı kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği bu süreç, Türkiye genelinde ekonomik dengeleri etkileyebilecek önemli bir kararın habercisi olarak değerlendiriliyor.