TÜVTÜRK, önemli bir değişiklikle milyonlarca araç sahibini etkileyen yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık araç sahiplerinin muayene için randevu almaksızın istasyonlara gitmeleri mümkün olmayacak.

TÜVTÜRK istasyonları yeni bir uygulamayı devreye soktu. Milyonlarca araç sahibinin bilmesi gereken bu uygulama gereği, araç muayenesi için randevu almadan istasyonlara gidenler eli boş döndü.

TÜVTÜRK istasyonları, araç sahiplerinin bilmesi gereken bu yeni uygulama doğrultusunda randevusuz gelenleri geri çeviriyor. Eski uygulamaya son veren TÜVTÜRK, trafiğe kayıtlı araçların düzenli muayene sürecini sağlamak amacıyla randevulu muayene sistemine geçti.

Artık araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi üzerinden muayene randevusu oluşturarak araçlarının zorunlu muayenesini yaptırabilecekler. Ancak randevu almayanlar muayene işlemlerini gerçekleştiremeyecekler.

Muayene randevusu almak için araç sahiplerinin TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesini ziyaret ederek gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenmeleri gerekiyor. Sonrasında uygun buldukları tarihlerde randevularını oluşturarak araçlarını muayene için istasyonlara getirebilecekler.

Yoğunluğu azaltmayı hedefleyen yetkililer, randevusuz gelen araç sahiplerini geri çeviriyor ve muayene işlemlerini gerçekleştirmiyor.

Ayrıca, araç sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan egzoz gazi emisyon ölçüm testini yaptırarak belgesini alabilecekler. Bu belgeyi ibraz eden araç sahipleri, muayene sırasında yeni bir test yaptırmaktan muaf olacaklar.