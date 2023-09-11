Çok gezdim dolaştım gurbet ellerde

Ansızın yollarım boşa dayandı

Bir başıma garip ıssız çöllerde

Gam kasavet dertler başa dayandı.



Dermanım tükendi umudum bitti

Bütün sevdiklerim terk edip gitti

Bu yollarda benim gençliğim yitti

İkinci baharım kışa dayandı.



Yar aklımı aldı gönlüm almadı

Buna dayanacak gücüm kalmadı

Ağladım sesimi duyan olmadı

Feryadım figanım arşa dayandı.

Mevsimlerin bile değişti yüzü

Yaz bahar ayında yaşıyom güzü

Gayrı çıkamaz oldum yokuşu düzü

Yürümez ayağım dize dayandı

Ne çabuk bitirdi ömrümü yıllar

Eridi tükendi haftalar aylar

Ne çabuk ağardı saçımda teller

Yaş geldi artık altmışa dayandı

Bunca yıldır gurbet elde kaldığım

Hep yavrular için boyun eğdiğim

Gece gündüz çalışıp ta yeldiğim

Helal ekmek helal aşa dayandı

Masal mı rüya mı hayal mi bu an

Sırtıma yüklenir gam üstüne gam

Emir yüce yerden yazılmış ferman

Yol, menzil, mekân, hep O’na dayandı

Minarelerden Selamı verirler

Duyan ahbaplarım koşup gelirler

Ozan Yüksel Vuslata ermiş derler

Sonuç iki metre beze dayandı.

Mezer: Mezar.