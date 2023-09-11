Benim sevdiğimi bir gün anlarsın

O zaman yüzüme gülde göreyim

Talihsiz kaderi nasıl önlersin

Gözümden yaşları sil de göreyim

Yardım dilenirsen gökteki kuştan

Yüreğin kan ağlar ümitsiz aşktan

Dönersin eskiye sil yeni baştan

Dertlerine derman bul da göreyim

Hayali gözünde haber yok ondan

Geçmişin tükenir ölürsen dünden

Uykuda kılıçlar çekilir kından

Ferhat gibi dağlar del de göreyim

Yemeden içmeden doyar taşarsın

Ferin kesilirse naçar düşersin

Sevda çöllerini nasıl aşarsın

Mecnunun çölünden gel de göreyim

Gün gelir başından sevda geçerse

Aşkın şerbetini gönlün içerse

Ölüm fermanını kendi seçerse

Âşık İdris darda kal da göreyim