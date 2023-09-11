Benim sevdiğimi bir gün anlarsın 
O zaman yüzüme gülde göreyim
Talihsiz kaderi nasıl önlersin
Gözümden yaşları sil de göreyim

Yardım dilenirsen gökteki kuştan 
Yüreğin kan ağlar ümitsiz aşktan 
Dönersin eskiye sil yeni baştan 
Dertlerine derman bul da göreyim

Hayali gözünde haber yok ondan 
Geçmişin tükenir ölürsen dünden
Uykuda kılıçlar çekilir kından 
Ferhat gibi dağlar del de göreyim

Yemeden içmeden doyar taşarsın
Ferin kesilirse naçar düşersin
Sevda çöllerini nasıl aşarsın 
Mecnunun çölünden gel de göreyim

Gün gelir başından sevda geçerse
Aşkın şerbetini gönlün içerse
Ölüm fermanını kendi seçerse
Âşık İdris darda kal da göreyim