Benim sevdiğimi bir gün anlarsın
O zaman yüzüme gülde göreyim
Talihsiz kaderi nasıl önlersin
Gözümden yaşları sil de göreyim
Yardım dilenirsen gökteki kuştan
Yüreğin kan ağlar ümitsiz aşktan
Dönersin eskiye sil yeni baştan
Dertlerine derman bul da göreyim
Hayali gözünde haber yok ondan
Geçmişin tükenir ölürsen dünden
Uykuda kılıçlar çekilir kından
Ferhat gibi dağlar del de göreyim
Yemeden içmeden doyar taşarsın
Ferin kesilirse naçar düşersin
Sevda çöllerini nasıl aşarsın
Mecnunun çölünden gel de göreyim
Gün gelir başından sevda geçerse
Aşkın şerbetini gönlün içerse
Ölüm fermanını kendi seçerse
Âşık İdris darda kal da göreyim