Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arıcıların bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ünalan, 2023'te devlet desteği alan birlik bünyesindeki 523 arıcının, önceki yıllara oranla daha iyi ve bol ürün aldığını belirtti.

Geçen yılbaşına kadar mevsimlerin kurak geçtiğine değinen Ünalan, "Yılbaşından sonra yağmurlar başladı. Yağmurlarla bal verimimiz gelişti, arttı. Geçen yıl Bolu arıcısı, aldığı üründen memnun kaldı" dedi.

Ünalan, küresel iklim değişikliği nedeniyle iklim kaymalarının yaşandığına işaret ederek, yıllardır sektörde yer alan kişiler olarak bu sene iklimin 15-20 gün kaydığını gözlemlediklerini anlattı.

ARICILARA YIL BOYU EĞİTİMLER VERİLİYOR

Ünalan, arıcıların kovanlardan istedikleri düzeyde bal alabilmesi için süreci iyi yönetmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bilinçli olması ve hata yapmaması gerekiyor. Kovanları birden açıp arı yavrularını üşütmemesi gerekiyor. Bilinçli arıcıya ihtiyacımız var" diye konuştu.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında geçen yıl İstanbul ve Ankara'daki fuarlara gidecek arıcılar için 100'ün üzerinde araç kaldırdıklarını bildiren Ünalan, akşamları düzenledikleri 15'er günlük hizmet içi eğitimlere de 280 civarında arıcının katıldığını kaydetti.

Ünalan, geçen yılki eğitimlerde alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla merkez ve Gerede ilçesinde küresel iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkisinin anlatıldığını, yine arı hastalıkları konusunda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde bir ay boyunca akşam saatlerinde arıcılar için eğitim seminerleri düzenlendiğini vurgulayan Ünalan, Ramazan Bayramı'ndan sonra da "küresel iklim değişikliğinde arıcılık, arı hastalıkları, kovan bakımları, arının beslenmesi ve iyi ürün elde etmenin yolları" konularında eğitim verileceğini ifade etti.

Ünalan, geçen yıl kent genelinde 200 ton civarında bal alındığını, bu yıl da aynı rekolteyi beklediklerini dile getirdi.

Arıcılığın bilim dalı olduğuna ancak okulunun bulunmadığına işaret eden Ünalan, konuşmasını şöyle tamamladı: "Babadan görme usullerle arıcılık yapılmakta. Günlük bilgi aktarımını henüz gerçekleştiremiyoruz. Arıcıya ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bilgi eksikliğinden dolayı hem bal kaybı hem arı kaybı yaşıyoruz. Bu sektörü masaya yatırıp eğitim ayağını tam anlamıyla gerçekleştirebilirsek mevsim kaymalarında zarar görmeyiz."