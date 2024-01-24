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Real Madrid'in sezon sonunda başka bir takıma kiralayacağı iddia edilen Arda Güler, transfer söylentilerine son noktayı koydu. Fenerbahçe'den rekor bir bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre sahada yer alamadı. Sakatlığını atlattıktan sonra bile forma şansı bulamaması, tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak Arda Güler, geleceği hakkında yapılan spekülasyonlara açıklık getirdi. Defensa Central'in haberine göre Arda Güler, "Carlo Ancelotti'nin bana güvenmesi için daha çok çalışacağım, şu anda buradan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Arda, Real Madrid'de kalmak ve Ancelotti'nin güvenini kazanmak istediğini vurgulamış oldu.

Geçtiğimiz Almeria maçında ısınmasına rağmen oyuna alınmayan Arda, bu duruma tepki göstermiş ve ısınma yeleğini yere fırlatarak Ancelotti'ye karşı bir tutum sergilemişti. Ancak şimdi, Arda Güler'in kararlılığı ve daha fazla çalışma sözü, Real Madrid taraftarları ve futbol camiasında merakla beklenen bir gelişme olarak ön plana çıkıyor.