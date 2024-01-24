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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en iyi 10 lisesi belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, listenin zirvesinde İstanbul Erkek Lisesi yer alırken, Galatasaray Lisesi ikinci sırada kendine yer buldu. İşte öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren o liste...

Üniversite eğitimine iyi bir başlangıç yapmak isteyen öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin en iyi liselerini araştırıyor. İşte, bu araştırmada öne çıkan Türkiye'nin en iyi 10 lisesi:

İstanbul Erkek Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

Galatasaray Lisesi

Taban Puanı: 494.77

Yüzdelik Dilim: 0,04

Kabataş Erkek Lisesi

Taban Puanı: 493.43

Yüzdelik Dilim: 0,05

Ankara Fen Lisesi

Taban Puanı: 490.47

Yüzdelik Dilim: 0,11

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

İzmir Fen Lisesi

Taban Puanı: 488.20

Yüzdelik Dilim: 0,15

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Taban Puanı: 484.52

Yüzdelik Dilim: 0,27

Çapa Fen Lisesi

Taban Puanı: 483.55

Yüzdelik Dilim: 0,29

Tofaş Fen Lisesi

Taban Puanı: 482,97

Yüzdelik Dilim: 0,32

Adana Fen Lisesi

Taban Puanı: 481.29

Yüzdelik Dilim: 0,40