Bugün itibarıyla kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi. Bugünden sonra kış lastikleri yerine yaz lastiklerine geçilmesi tavsiye ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, bugün itibarıyla sona eriyor.

KIŞ LASTİKLERİ YAZ MEVSİMİNDE KULLANILDIĞINDA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR

Kış lastikleri, özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda maksimum performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.

Ancak yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliklerini kaybederler.

Sıcak hava koşullarında lastikler daha hızlı aşınır ve bu da erken aşınma ve performans kaybına neden olur.

Kış lastikleri, yaz aylarında kullanıldığında yol tutuşunu önemli ölçüde azaltır ve aracın kontrolünü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini artırır.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salımına neden olur.

Bu nedenle, doğru mevsimde doğru lastiği kullanmak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar.