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Özellikle benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesi, vatandaşların zorlu ekonomik koşullarla başa çıkmasını daha da zorlaştırıyor. Seçimler sonrasında benzin ve motorin fiyatlarına ekstra 5 TL vergi zammı eklenmesi, litre başına 20 TL olan yakıt fiyatlarını 40 TL'ye kadar çıkardı.

Bu ek mali yüke rağmen, vatandaşlar bir de ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) masrafıyla karşı karşıya kaldılar. Bu yıl tek seferde ödenebilen MTV taksit sayısı 4'e çıkarıldı, bu da toplamda 5 bin TL MTV ödemek zorunda olan bir vatandaşın 10 bin TL ödeme yapmasına neden oldu. Bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvuruları yapıldı, ancak AYM, ek MTV'nin iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Bu karar sonrasında son ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar, ilk taksiti faiziyle ödemek zorunda kaldılar. Üstüne üstlük, 1 Ocak 2024'ten itibaren vergiler ve cezalara büyük bir zam geleceği haberi geldi. En dikkat çekici zamlardan biri ise araç muayene ücretlerine yapılacak olan zam oldu. Yüzde 61,5 oranındaki yeniden değerleme oranına göre hesaplamalar yapıldığında, muayene ücretlerine önemli bir artışın kapıda olduğu görülüyor.

Bu oranın en iyi ihtimalle uygulanacağı düşünüldüğünde, otomobiller için 1149 TL olan muayene ücretinin zam sonrasında 1856 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Eğer yeniden değerleme oranı daha yüksek olursa, muayene ücretlerine 1000 TL civarında bir ek zammın gelebileceği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler sonucunda, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin 1000 TL ekstra bir ödeme yapması bekleniyor. Vatandaşlar, bu zamların hafifletilmesi veya iptal edilmesi gerektiğini savunuyor ve ekonomik koşulların daha sürdürülebilir hale getirilmesini talep ediyorlar.