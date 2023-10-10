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Kulüp başkanlığını İhsan Dalgıç’ın yaptığı Tuzkayaspor yeni sezonda da 1. Amatör Küme Liginde hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Kulüp Başkanı İhsan Dalgıç, İddialı bir kadro kurduklarını ve düzenli antrenmanlar yaptıklarını belirterek, yapılacak olan hazırlık maçlarıyla lige hazır hale geleceklerini belirtti.

Dalgıç yaptığı açıklamada; “Geçen sezonda 2.amatör kümede şampiyonluk parolası ile lige başladıklarını ve lig bitmeden şampiyonluklarını ilan ettiklerin belirterek, yeni sezonda da Yozgatlı futbolseverlere iyi futbol oynayan bir Tuzkayaspor’u izletmek için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)