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Son günlerde yapılan açıklamalar, araç sahiplerini endişeye sevk etti. Benzin, motorin ve otogazda beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, piyasada tedirginliğe neden oldu. Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarına bir darbe daha geliyor.

Benzin ve motorin fiyatlarına rekor bir zam beklentisi gündemi sarstı. Son dakika akaryakıt fiyatları haberiyle birlikte, Maliye Bakanı Turhan Bozkurt'un yaptığı açıklama, bütçe açığının 1,5 trilyon lirayı aşabileceği ihtimalini ortaya koydu.

YENİ ÖTV ZAMMI HAZIRLIĞI:

Hükümetin akaryakıta yeni bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına hazırlandığı ifade edildi. Kronos'un güncel haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt mamüllerinden alınan maktu ÖTV tutarını artırmak için çalışmalara başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin ardından düzenlemenin erteleneceği belirtildi. Ancak, yıl sonuna kadar benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda 5,778 TL olan ÖTV tutarının artırılması bekleniyor.

Maliye Bakanı Turhan Bozkurt'un son dakika açıklamasında, akaryakıtta litre başına 8-9 TL arasında bir artış olacağını belirterek, "Hükümet, akaryakıtta maktu ÖTV tutarını litre başına 8-9 TL daha artıracak. Pompa fiyatları da aynı oranda yükselecek." dedi.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, benzin 34.50 TL, motorin 37.51 TL ve LPG 18.16 TL seviyelerinde seyrediyor. Beklenen zammın ardından benzin ve motorin fiyatlarının 40 lirayı aşabileceği belirtiliyor.

Brent petrol varil fiyatının 80 dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki günlerde yapılacak OPEC+ toplantısının piyasayı nasıl etkileyeceği ise merak konusu.