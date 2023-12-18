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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için merakla beklenen 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınavlar 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren edinebilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

AÖL öğrencileri, sınav giriş belgelerine MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişebilirler. 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilirler.

SINAV TARİHLERİ VE OTURUMLARI

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00'da başlayacak.

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleşecek.

Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL sınavları, bu dönemde yüz yüze olarak okullarda düzenlenecek. Öğrenciler, sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak sınav giriş belgelerini zamanında edinmeleri önemlidir.