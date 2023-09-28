Türkiye'nin dört bir yanındaki iller de bu yapay zeka dalgasından etkilendi. Yapılan değişikliklerle Yozgat "Boğazlıyan", Sivas "Şehriye", Tokat "Kalevana" ve Kayseri ise "Marşeş" olarak adlandırıldı.

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Bu ilginç gelişme, yapay zekanın sadece teknoloji alanında değil, kültürel ve coğrafi unsurlarda da nasıl etkili olabileceğini gösteriyor. Türkiye'nin her köşesindeki illerin yeni isimleri, yapay zeka tarafından önerilen benzersiz ve ilgi çekici seçimlerle dikkat çekiyor.

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Yozgat namaz vakitleri 28 Eylül 2023 Perşembe Yozgat namaz vakitleri 28 Eylül 2023 Perşembe

Antalya artık "Turkuaz" ile anılacakken, diğer iller de yeni isimleriyle tanıtılacak. Bu değişiklikler, teknolojinin ve yapay zeka teknolojilerinin hayatımızın her yönünde nasıl önemli bir rol oynadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. (Haber Merkezi)