Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın programa katılarak öğrencilerimizi yalnız bırakmadı.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatını, ailesini, güzel ahlakını, dünyayı şereflendirdiği gecenin önemini öğretmenleri tarafından verilen eğitimlerle pekiştirdi.

Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında bilmedikleri ve merak ettiklerini programa katılan Selimiye Camii İmam Hatibinden bilgi alan öğrenciler daha sonra öğrendikleri ilahileri ve şiirleri okudu.

Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri tarafından Mevlid Kandiline özel hazırlanan program kandil simidi ve hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu. (Yasin Nazım Kayhan)