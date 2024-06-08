Düğün sezonunun açımasıyla gelinlikçilerde de hareketlenme başladı. Gelinlikler, evleneceği için denemeye gelenlerin yanı sıra tamamen merakı için denemeye gelenler tarafından deforme oluyor. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verdi.

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı. Gelinlik provası yapanların sayısı da arttı. Yalnızca evlenecek olanlar değil kendini gelinlikle merak edenlerde prova yapıyor. Bu nedenle artık gelinlik denemesi bir ücrete tabii olacak.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek. Yozgat’ta ise gelinlikçiler henüz bu uygulamaya geçmedi.