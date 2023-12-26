Ankara-Yozgat-Sivas YHT’ye zam mı geldi

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Ankara- Yozgat-Sivas arasında sefer düzenlenen yüksek hızlı trenin biletlerinde artış yaşandığına dair yapılan paylaşımlar, kullanıcıları araştırmaya yönlendirdi.

Ankara, Yozgat ve Sivas'a seyahat etmeyi planlayan yolcular, yüksek hızlı tren biletlerinde meydana geldiği iddia edilen zam konusunda bilgi almak amacıyla araştırmalara başladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi üzerine, bu iddiaların doğruluğu netlik kazanmış değil.

Ankara-Yozgat- Sivas arasında hizmet veren yüksek hızlı trenin bilet fiyatlarıyla ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığı'nın böyle bir zam uygulamasının olmadığı belirtiliyor. Bu hızlı tren hattının, genel ulaşım ağına göre daha ekonomik ve hızlı bir seyahat alternatifi sunduğu biliniyor.

Son olarak, yüksek hızlı tren biletlerine yapılan en son zammın Eylül 2023'te gerçekleştiği biliniyor. Özellikle kış aylarında artan talep nedeniyle bu trenlere olan ilginin devam ettiği ifade ediliyor.

Ulaştırma Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde daha fazla noktaya hızlı tren seferleri düzenleyeceğini duyurmuştu.

YÜKSEK HIZLI TREN HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Ankara-Yozgat-Sivas hızlı tren hattı, toplamda 405 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyondan oluşuyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferler düzenleniyor. Bilet almak isteyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın resmi internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilirler.