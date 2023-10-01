Çiçekdağı Yeni Kent Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mehteran gösterisi ve davul zurna şovuyla başlayan festivalde çocuklara oyun alanlarında pamuk şeker, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ikramı gerçekleştirildi.

Festival’de konuşan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; ilçe için gece gündüz demeden söz verdiği hizmetleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını ve geldikleri noktanın ilçe açısından iyi olduğunu söyledi. Hakanoğlu, açıklamasında; "Şükür bugün geldiğimiz noktada 4 yıldır hayata geçirdiğimiz toplam 57 projemizi sizlere tanıtırken, Fevzi Çakmak ve Fatih mahallelerimizde 70 yıldır süregelen 245 hanenin tapularını dağıtacağız. Bunların yanı sıra ilçemizin 100 yıllık geleceğini düşünüp su ve altyapı sorunlarını çözerek içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, içme suyu depoları ve tatlı su getirme gibi birçok yatırımların açılışını gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz" dedi.

Festivalde 3 Alp Kardeşler, Tahir Uçar ve Ali Kınık, Tuğçe Kandemir, Ömer Faruk Bostan ve Uğur Önür-Umut Sülünoğlu sahne aldı. (İHA)