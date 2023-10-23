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Ordu'da yayın yapan bir haber sitesinin son haberine göre, bu istenmeyen böcekler şehri resmen talan etmiş durumda.

Uzmanlar, Giresun, Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Çorum ve Bayburt gibi illerde yaşayanları kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapamaları konusunda uyarıyor.

Pentatomidea böcekleri, özellikle hava değişimleri sırasında ortaya çıkıyor ve kötü koku salarak çevreyi rahatsız ediyor. Bu istila, Ordu'dan başlayarak Karadeniz bölgesine yayıldı. Resmi makamlar ve uzmanlar, çevre illerde hızlı bir şekilde önlem alınmasının gerekliliğini vurguluyor.

Haberde yer alan ifadelere göre, Ordu ve çevre illerinde Pentatomidea böcekleri nedeniyle endişe artıyor. Bu böceklerin tetiklediği istenmeyen kokular ve gazlar, yerel halkın yaşamını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, ilaçlama konusunda hızlı ve etkili önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

Karadeniz bölgesindeki bu yeni istila türü, yerel halkı rahatsız ederken, yetkilileri de harekete geçirmiş durumda. İlgili makamların, bu böcek istilasına karşı acil önlemler alması bekleniyor. (Haber Merkezi)