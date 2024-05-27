Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. Gıda halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 30,25 olan şirket, halka arz kapsamında toplamda 33,88 milyon adet lot dağıtımı yapacak. 22,98 TL ile talep toplayacak Altınkılıç Gıda 'ALKLC' BIST koduyla işlem görecek. İşte Altınkılıç halka arz tarihleri, olası kişi başına düşen lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detaylar...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Altınkılıç Gıda halka arzını onayladı. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından, Altınkılıç halka arzınnda talep toplama tarihleri ve hisse fiyatına ilişkin tüm bilgiler netlik kazanmış oldu. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirketin yüzde 30,25'lik kısmı halka açık olacak. Peki, Altınkılıç halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz fiyatı ne kadar? İşte Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri...

HALKA ARZ TARİHLERİ VE DETAYLARI

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Altınkılıç Gıda halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ GIDA NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Altınkılıç Gıda halka arzı kapsamında talepler 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde toplanacak.

ALTINKILIÇ GIDA (BORSA KODU) NE OLACAK?

Altınkılıç Gıda’nın sembolü “ALKLC” olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Altınkılıç Gıda halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak belirlendi.

ALTINKILIÇ GIDA'NIN FAALİYET ALANI VE VİZYONU

Altınkılıç Gıda, 1991 yılında kurulan bir şirkettir ve Ezine başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle işbirlikleri yaparak sağlıklı ve doğal ürünler geliştirmiştir. Şirket, Türkiye süt ürünleri sektöründe lider konumunu koruyarak tüketici sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

KATILIM ENDEKSİ VE DAĞITIM DETAYLARI

Altınkılıç Gıda halka arzı katılım endeksine uygun olup, tamamı eşit dağıtım prensibiyle gerçekleştirilecektir. Katılımcıların tahmini pay miktarlarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 milyon katılım: 33-34 lot (758 -781 TL)

1.25 milyon katılım: 27-28 lot (620 – 643 TL)

1.5 milyon katılım: 22-23 lot (505-528 TL)

2 milyon katılım: 16-17 lot (367-390 TL)

2.5 milyon katılım: 13-14 lot (298 – 321 TL)

Altınkılıç Gıda'nın ortakları arasında Mehmet Ali Altınkılıç, Kemal Altınkılıç ve Fatih Altınkılıç bulunmaktadır. Şirket, gelecekte büyümeyi ve ürün yelpazesini genişleterek Türkiye süt ürünleri sektöründeki liderliğini sürdürmeyi amaçlamaktadır.