Fed'in faiz indirimlerine yönelik olumlu beklentiler altının yükselişini sürdürüyor. Ons altın, 2 bin 225 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü hızla yükselirken altın, tarihinin en yüksek seviyesine fırladı. Yatırımcılar, Fed'in yılın ilk faiz indirimine gitme olasılığını arttırmasının ardından altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Şimdi gözler, 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Altın, kısa bir süre içinde %1,35'lik bir artışla 2.225,26 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.