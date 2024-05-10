Gram altın, ABD'de yaşanan gelişmeler ve Fed'in faiz indirimine ilişkin umutların yeniden artmasıyla birlikte değer kazanmaya devam ediyor. Dün ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, altın fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte, gram altın 2.500 TL seviyesinin üzerine çıkarak yükselişini hızlandırdı.

Altın yatırımı düşünen vatandaşlar ise ABD enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD enflasyonuna odaklanan yatırımcılar, altın fiyatlarındaki olası değişiklikleri değerlendirmek için beklemeyi tercih ediyor.

Şu anki altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 2.550,84 TL

Çeyrek altın: 4.250,00 TL

Yarım altın: 8.500,00 TL

Cumhuriyet altını: 16.236,27 TL

ONS altın: 2,364,94 dolar