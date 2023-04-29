Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara metrosunda vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Ankara'da kamu misafirhanelerinde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

METROYA BİNDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara metrosunda yolculuk ederek vatandaşlarla sohbet etti. Metro girişinde AK Parti İl Başkanlığı ve Yenimahalle İlçe Başkanlığı Teşkilatı'nın standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kart basarak metroya binen Oktay, hem ayakta hem de oturarak yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında gitar çalıp şarkı söyleyen gençle sohbet eden Oktay, ardından Ostim durağında inerek esnafı da ziyaret etti. Gazetecilere ve vatandaşa tatlı ikram eden Oktay, yolda yatan "Sarı" isimli sokak köpeğini sevdi. Ostim esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Oktay, hayırlı işler dileyerek fotoğraf çektirdi.

MENEMEN YAPTI

Oktay, girdiği bir işyerinde çalışanlarla beraber menemen yaptı, yemek yedi. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini ileten Oktay, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirtti.

DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı Fuat Oktay'ın ilk durağı Başkent Öğretmenevi oldu. Burada kalan depremzedelerle bir araya gelen Oktay, sohbet edip taleplerini, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Oktay, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini bildiren Oktay, deprem bölgesindeki konutların en geç 1 yıl içinde biteceğini kaydetti.

Oktay, "İlk etapta 320 bin konut yapıyoruz, toplamda 650 bin. Evler tamamlanana kadar sizleri misafir etmeye devam edeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacağız" dedi.

Depremzedelerle tek tek ilgilenen Oktay, yanlarına oturup sohbet etti. Depremzede rehabilitasyon sergisini de gezen Oktay, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İHA