Hiçbir vatandaşın işsizlikten dolayı Akdağmadeni'nden ayrılmasını, gurbete gidip zorluk yaşamasını istemediklerini dile getiren Akdağmadeni mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın, “Belediye destekleri ile kurmuş olduğumuz fabrikamızla ilçemizde işlik oranını azalttık” dedi.

Her zaman yatırımcıların yanında olduklarını belirten Başkan Yalçın, “Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçemizde istihdam sağlayacak, üretecek, Akdağmadeni’ne ve vatandaşlarımıza hizmet verecek yatırımcıların bugüne kadar yanında olduk bundan sonraki süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstihdam amacıyla büyük bir yatırımla sadece vatandaşlara iş alanları oluşturmak için tasarlanan fabrika hakkında bilgi veren Yalçın, “2 bin 400 metrekare alt kat, bin metrekare asma kat olmak üzere, 3 bin 400 metrekare kapalı alandan oluşan fabrika binamızı yatırımcıya tahsis ederek örnek bir istihdam projesi gerçekleştirip yüzlerce vatandaşımıza iş imkanı sağladık” şeklinde konuştu.

“EKMEK KAPISI OLACAK”

Yaklaşık 3 yıl önce belediye olarak fabrika binasını hazırlayıp tamamladıklarını belirten Yalçın, “Birçok vatandaşımıza ekmek kapısı olan tekstil fabrikası artık yenilenen yüzü ve dünya markalarına ihracat yapan köklü firmasıyla üretime başladı. Bursa’nın önde gelen tekstil firmalarından NEA TREND’in destekleriyle ilçemizde üretime başlayan TANEKS Giyim özellikle dünya markalarına yaptığı üretimle dikkat çekerken yurt dışına yapmış olduğu ihracatla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.