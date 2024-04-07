Akdağmadeni Belediyesi tarafından 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santralinin (GES) inşa çalışmaları devam ediyor.

1.2 MW (megawatt) gücünde enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerji Santralinin panel kurulumu teknik ekipler tarafından yapılırken, çevre düzenleme çalışmaları da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Kısa süre içerisinde yapımını tamamlayacağımız projemiz sayesinde kendi enerjimizi kendimiz üretecek, en büyük giderlerimizden olan enerji maliyetlerini düşürecek ve fazla üretilen elektriği satarak belediyemize gelir sağlayacağız. Laf değil hizmet üretmeye, ilçemizin geleceğine yatırım yapmaya, belediyemizin elini güçlendiren çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.