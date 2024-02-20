Akdağmadeni mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkanı Adayı Nezih Yalçın, ilçeye Bahri Tatlıoğlu Millet Bahçesi’ni kazandıracaklarını söyledi.

Vatandaşların destekleri ile birçok projeye imza attığını belirten Başkan Yalçın, “Tarih ve doğa şehrine tarihin ve doğanın bütünleştiği millet bahçesini vatandaşların hizmetine sunacağız” dedi.

Proje ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Yalçın şunları söyledi: “Tarihi Akdağmadeni Lisesi binasını yıkımdan kurtaracak, güzel ilçemizin kalbinde bulunan, vatandaşlarımızın kaliteli zaman geçireceği, gençlerimizin yeni uğrak mekanı olacak, doyasıya vakit geçireceğiniz, kültürün, tarihin, sporun ve eğlencenin merkezi “Bahri Tatlıoğlu Millet Bahçesi” projemiz hayırlı olsun.”

Bahri Tatlıoğlu Millet Bahçesi projesinin bitiminde, kent müzesi (tarihi bina), okuma salonu, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, halı saha, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolu, çocuk oyun parkı, kapalı çocuk oyun alanı, kameriyeler, otopark bulunacak.