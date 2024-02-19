Akdağmadeni Kaymakamlığına vekaleten atanan Furkan Nezir göreve başladı.

Kurum Müdürleri ile kısa bir toplantı yapan Kaymakam Furkan Nezir, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Görevimize hayırlısı ile bugün itibarı ile başladık” dedi.

Görev süresince, kanunlar çerçevesinde, kurum, kuruluş ve vatandaşlarla birlikte istişare içerisinde Akdağmadeni için çalışacaklarını belirten Nezir, “Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir ekip ruhu içerisinde karşılıklı iş birliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizi daha güzel hale getirmek yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden herkese teşekkür eder, desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.