Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, iftarda öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Nezir, Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte orucunu açtı.

Düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Furkan Nezir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Milli eğitim şube müdürü, okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Nezir, Ramazan ayının önemine ve bereketine vurgu yaparak, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar diledi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Nezir, “Geleceğimiz olan siz değerli gençlerimizin en iyi koşullarda yetişmesi için elimizden geldiğince çalışma gayreti içerisindeyiz. Bugün de burada geleceğimizi oluşturan siz değerli gençlerimiz ile bir arada iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzun pansiyonunda kalan siz değerli öğrencilerimizin rahat edebileceği her türlü olanakları devlet olarak sunma çabası içerisindeyiz. Bütün öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.