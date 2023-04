Akdağmadeni İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde vatandaşa seslenen İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, birlik ve beraberlik mesajı vererek destek istedi.

“AKDAĞLININ BAŞINI ÖNE EĞDİRMEDİM”

“Hepimiz insanız. Etten, tırnaktan ibaretiz. Burası benim yuvam. Buraya bir açılış yapmak için geldik ama görüyorum ki bir susama var. Ben toprağıma susamışım sizler de birlikteliğimize susamışsınız. Burası benim ilkokulum. Burası 23 Nisan’da benim çocuk olarak şiir okuduğum meydan. İlk Milletvekilliğimde buradan siz beni seçtiniz ama hemen akabinde 3 ay sonra burada Mithat Şener Bey başka bir partiden belediye başkanımız oldu. Ama hiçbir gün başka partiden olmadı. Biz hepimiz bir olduk. İyi ve kötü günlerimizde de bir olduk. Bir ara verdik o aradan sonra geldik. Kucağınızı ve ocağınızı açtınız. Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yolda öncelikle Rabbimizden diliyoruz. Az hizmet yaptık, çok hizmet yaptık, köy işlerini yaptık, şehir işlerini yaptık ama en önemlisi bana vekâlet veren Yozgatlının, Akdağlının başını öne eğdirmedim. Önemli olan birlik ve beraberlik” dedi.

“BİZ O GÖZÜ YERİNDEN ÇIKARTIRIZ”

Siyasette söylemlerin seviyesine dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Kayalar, “Partiler gelir, geçer. Seçim günü de gelir geçer o günden sonra biz yine beraberiz. Sayın Bekir Bozdağ Bahçecik’teki köyden çıkarak milletvekilliği yapmıştır. Bu zamana kadar yaptığı bütün hizmetler için teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyorum biz hepimiz biriz, beraberiz. Değerli Akdağlılar, siyasette kendini düşünen çok insan vardır. Günümüzde televizyon gelişti, medya gelişti buralardan 50 türlü şey söylenir. Söylenebilir, demokrasi budur ama bu söylemlerin seviyesine de bakmamız lazım. Geçmişte birbirlerine neler söylediler. O söylemlerde bulunanların da birlikte neler yaptığına bakalım. Akdağmadenlinin, Yozgatlının millet sevgisinden bayrağının sevgisinden kimse şüphe edemez. Bu vatana kim göz dikerse biz o gözü yerinden çıkartırız. Akdağlılar birlik ve beraberlikle, güzellik, mutluluk, nezaket, saygı, sevgi içerisinde bir seçim dönemi yaşayalım” şeklinde konuştu.

“YOZGAT İLE BİRLİKTE YOLLARA DÜŞECEĞİZ”

Kayalar konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimde Allah kısmet ederse inşallah bu seçimlerde Türkiye’de bir dönemin başlanacağı gözüküyor yeniden Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimde yeni milletvekilleri ile gerçekten yeni meclis ortaya getirilecek güçlü bir mecliste bugün ki sistem içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin hiçbir önemi kalmamıştır. Bugün ki sisteme göre Cumhurbaşkanlığı bir kararname çıkardığı zaman meclisin yapabileceği hiç bir şey kalmıyor. Oradan ne kararlar çıkarsa Türkiye’de o uygulanıyor. Milletvekillerinin bir ağırlığı yok, bürokrasinin bir ağırlığı yok o yüzden şimdi bütün halkımız milli iradenin temsilcileri muhatap bulamıyor sorunlarını çözdürmek değil sorunlarını söyleyecek muhatap bulamıyorlar. İnşallah önümüzde ki dönemde yeni mecliste yeniden parlamenter sistemin güçlendirilmesi ile eskiden olduğu gibi benim muhtarlarım gelirdi muhtarlarımız değil mesai arkadaşlarımızdı onlarla bizler her sorunumuzu konuşurduk. Geçte olsa sorunlarını çözümü kavuştururduk. 14 Mayısta nerede bıraktıysanız hep birlikte birlik ve beraber başlamak niyetiyle bir yola çıktık. Yozgat beni bilir ama Akdağmadeni babamın, dedemin mezarlarının yakınlarımızın arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sevdiklerimizin mezarları burada toprağımızı burada hayatımızın en güzel yılları burada. Akdağmadeni’nde olmaktan her zaman gurur duydum sizlerden her zaman gurur duydum. Mesele sadece Milletvekilliği seçilmek değildir Ankara’ya güçlü gitmek önemlidir çünkü buradan sizlere söylüyorum sizden alacağımız gücü ben Ankara’da ve Türkiye genelinde en güzel bir şekilde gereğini yapacak birisiyim. Geçmişte bunu yaptım şimdi önümüzde yeni bir dönem, yeni bir iktidar, yeni bir meclis ve yeniden bir Akdağmadeni, Yozgat ile birlikte Türkiye yollarına düşeceğiz. Burada birlik beraberlik sergileyelim burada sadece parti sahipleriyle hareket etmeyelim eğer hizmetse siyasette ki hizmet zaten benim mislim. Akdağmadeni ve bütün Yozgat’ta da sesleniyorum bu seçimlerde demediğimi hiçbir şeyi ifade ediyorum ki eğer hak varsa o zaman bu seçimi ve bu hakkı da teslim edelim. Parti uğruna particilikle gücümüzü parçalamayalım. Buradan çok güzel bir miting yaptık. Allah kısmet ederse meydanımızda hep birlikte olacağız. Yeni Cumhurbaşkanı Kemal Bey ve yeni bir mecliste buluşmak dileğiyle. Bütün Yozgat’ımızı dolaşacağız, köylerimizi dolaşacağız ve geleceğiz.” Melike Aslı Arslan/Alpaslan Demir