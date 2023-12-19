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20 Aralık Çarşamba gününden itibaren akaryakıt sektöründe beklenen yeni bir zam haberi gündemi sallıyor. Motorlu taşıtların vazgeçilmez gideri olan benzin grubuna 1 lira 49 kuruşluk zam yapılması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatları, dünya genelindeki enerji piyasasındaki dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli iniş çıkışlar yaşıyor. Brent petrolün varil fiyatı 78,03 dolara yükselirken, döviz kurlarındaki artışlar da akaryakıt sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sektör analistleri, bu yeni zam kararının özellikle araç sahipleri ve sürücüler üzerindeki ekonomik etkilerini değerlendiriyor. Yakıt fiyatlarındaki bu artış, sürücülerin günlük yaşantısını ve seyahat planlarını doğrudan etkileyebilir.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Ancak benzin fiyatlarındaki bu artış, araç sahiplerini alternatif yakıt seçeneklerini düşünmeye yönlendirebilir.