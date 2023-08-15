AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat Muhtarlar Derneği ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yozgat Muhtarlar Derneği ve esnaflarla buluşan Milletvekili Şahan’a AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti il yönetimi eşlik etti.

BOL KAZANÇLAR DİLEDİ

Esnaf ziyareti sonrasında açıklama yapan Milletvekili Şahan, “Yozgat’ımızda esnaflarımızla bir aradayız. Fırsat buldukça ziyaret etmekten memnun olduğum, sohbetlerine ortak olduğum esnaf ve sanatkârlarımıza uğradık. Alın terinin, helal kazancın ve emeğin kıymetini bilen bu misafirperver tüm esnaf ağabeylerime kardeşlerime teşekkür eder, hayırlı, bereketli bol kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Dernek ziyareti sonrasında da konuşan Şahan, “Yozgat Muhtarlar Derneğimizde teşkilat mensuplarımız ve muhtarlarımızla bir araya geldik istişareler bulunduk, sıkıntı ve dertlerimizi paylaştık. Hep birlikte el ele sorunlarımızın üstesinden geleceğiz memleketimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Melike Aslı Arslan