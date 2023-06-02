İlçe Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik hazırlanan özel konferansın konuğu İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner oldu.

Konferansta “Aile Bireyleri ile Çocuk Arasındaki İletişim ve Değer Aktarımı” konusunu ele alan Uzuner, ailenin, toplumunun temel taşı çekirdeği olduğunu belirtti.

Toplumun selameti, esenliği, sıhhati, güçlü oluşu, aile yapısının sağlamlığına bağlı olduğuna değinen Uzuner, “Aile; huzuru, sevgiyi, dayanışmayı, karşılıksız muhabbeti ve bağlılığı temsil eder, Aile, mekteptir, en etkili eğitim merkezidir. Orada öğrenmeye başlar çocuk, hayatı, sevgiyi, paylaşmayı, erdemi var oluş amacını. Hazreti Adem ile insanlık tarihini başlatan yüce Rabbimiz, hemen peşi sıra aynı Ademi hakikat özünden ona bir de eş yaratmış ve böylece aile hayatını tesis ederek, onun eşiyle ülfet, merhamet ve muhabbet içinde huzur ve sükuna kavuşmasını murad etmiştir. Eşler arasında inanç, duygu ve değerleri bakımından bir bütünlük söz konusu ise Kuran-ı kerim burada ’Zevc/zevce’ kelimesini kullanırken, böyle bir bütünlük sağlanamamış ise orada da ‘Falanın karısı’ anlamında sözde bir evlilik ilişkine işarette bulunmuştur ”diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ KİŞİLER AİLESİDİR”

Ailede iyiliğin en güzel nimet olduğuna vurgu yapan Uzuner “İnsan bu dünyaya iyilikler ve hayırlar yapmak üzere gelen bir yolcudur. Peki iyilik nedir? Bu konuda en güzel tanımı Peygamber Efendimiz (s.a.s.), ‘İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir.’ diyerek yapmıştır. İnsanı da toplumu da aileyi de iyilik yaşatır. İyilik ailede başlar. İnsanın iyilik yapması gereken öncelikli kişiler ailesidir. Dışarıya gösterdiğimiz nezaketi, zarafeti ve anlayışı ailemizden esirgemeyelim. Zira iyilik, suya düşen bir damlanın halkalar misali etrafa yayılması gibi ailede başlayıp topluma sirayet eder” dedi.

“ÖNCE AİLE İLİŞKİLERİNDE BAŞLAR”

Müftü Yardımcısı Uzuner, kul hakkı kavramının önce aile ilişkilerinde başladığını; eşler arası/ aile içi ilişkilerde alma-verme dengesi kurmanın önemli olduğunu; çocukların, anne babanın hayatının yedeği olmadığını, kendileri hayatlarını yaşamak üzere bu dünyaya gelen bir birey ve Allah’ın anne babaya emaneti olduğunu belirtti.

“ÇALIŞMAYAN KADINLAR DEĞİLLER”

Müftü Yardımcısı Uzuner, ev hanımlarının çalışmayan kadın olmadığını, evde çalışan kadının ev işçisi olduğunu dile getirdi. Müftü Yardımcısı Uzuner, kadının, yuvası için her yaptığı işin sadaka değeri taşıdığını; aynı durumun erkek için de geçerli olduğunu ve erkeğin yuvası için yaptığı her işin bir iyilik, bir sadaka olduğunu açıkladı.

Programın sonunda İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner’e hediye çiçek takdiminde bulundu. Alpaslan Demir